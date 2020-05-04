Белый дом опроверг прогноз о двукратном росте числа жертв коронавируса в стране

4 Май 2020 2020-05-04T22:56:05+03:00

Ранее появилась информация о том, что администрация США прогнозирует до 3 тысяч погибших от коронавируса каждый день

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Власти Соединённых Штатов не прогнозировали, удвоение числа жителей страны, умирающих от коронавируса к концу месяца. Такое заявление сделал представитель Белого дома Джадд Дир.

Ранее газета New York Times написала о прогнозе американских властей, согласно которому число жертв коронавируса к началу июня возрастет до 3 тысяч человек в день и 200 тысяч случаев заболевания ежедневно. В своем своей статье издание ссылалось на внутренний документ администрации за авторством санитарного ведомства CDC.

«Это не документ Белого дома. Его не представляли рабочей группе по коронавирусу. Он не проходил межведомственное согласование. Эти данные также не отражают какие-либо модели рабочей группы», - сказал представитель Белого дома.

Кроме того, он отметил, что призывы американского лидера Дональда Трампа постепенно снимать ограничения, введенные в связи с коронавирусом, основаны на оценках экспертов и инфекционистов.

Напомним, по количеству заболевших США идет далеко впереди уже на протяжении долгого времени. По последним данным в стране выявлено 1 188 421 случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали уже 68 602 человек, выздоровели – 178 594

ИСТОЧНИК KP.RU