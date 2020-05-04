Сирийские ПВО отражают ракетную атаку Израиля в районе Алеппо

4 Май 2020 2020-05-05T00:12:10+03:00

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Сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку со стороны Израиля в районе северо-западной провинции Алеппо. Об этом сообщает агентство SANA.

Ракетные удары, согласно данным издания, наносятся по одному из исследовательских центров провинции.

Ранее сообщалось, что сирийские ПВО отразили подобную воздушную атаку по южной части страны 1 мая. Также 27 апреля стало известно об израильской атаке по поселениям Аль-Худжейра и Аль-Адлия в районе Дамаска в Сирии.

Напомним, сайт kp.ru писал, что израильская сторона регулярно атакует объекты в Сирии, в частности военные, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки соперников. Речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.

ИСТОЧНИК KP.RU