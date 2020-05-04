2020-05-05T00:17:44+03:00
Экономика

Цены на нефть пошли в рост

Баррель нефти WTI торгуются по 23,33 доллара
Юлия КЕКОВА
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Цены на нефть пошли в ростЦены на нефть пошли в ростФото: REUTERS
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Цены на нефть вновь начали расти. Увеличение стоимости наблюдается в отношении цены фьючерса продукта марки WTI, баррель сырья стоит 23,33 доллара. Стоимость фьючерса WTI выросла на 4,67%, по сравнению с предыдущей сессией торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 5,3% и достигла отметки 27,84 доллара за баррель, свидетельствовали данные торговой площадки на 22:44 по мск.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 20 апреля цены на нефть внезапно рухнули до отрицательных значений. В ходе торгов их стоимость достигала рекордных минус 40 долларов за баррель, что стало абсолютным историческим минимумом на мировом рынке нефти. На следующий день котировки снова вернулись к положительным значениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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