Умер Дэйв Гринфилд, участник панк-группы Stranglers

5 Май 2020 2020-05-05T01:21:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Умер участник панк-группы Stranglers Дэйв Гринфилд. Клавишник скончался в возрасте 71 года, а причиной его гибели стал коронавирус.

Британский музыкант заразился инфекцией в больнице, когда лечился там из-за проблемам с сердцем, а 3 мая умер, пишет BBC.

Гринфилд родился в Брайтоне в 1949 году, с отличием окончил школу, стал профессиональным гитаристом и играл в различных коллективах. В начале 1970-х годов он решил вернуться в Англию и стал резидентом клуба Tiffany в Суонси, Уэльс.

К слову, он был автором самого большого хита - Golden Brown. Позже эта песня заняла второе место в британском чарте синглов в 1982 году.

Напомним, что число жертв от коронавируса в мире уже превысило 250 тысяч человек от общего населения планеты. Во многих странах введен карантин или режим самоизоляции, граждан призывают оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU