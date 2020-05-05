Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом
6 мая президент России Владимир Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом в стране. Глава государства заслушает доклады членов правительства и выслушает оценки экспертов.
- Президент ждет доклады правительства о реализации мер по поддержке экономики и населения, отчета о работе по специальному страхованию врачей и медицинского персонала,- сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, последнее совещание по этой теме глава государства провел в конце апреля. тогда же он заявил о продлении ограничительных мер в РФ до 11 мая включительно. Граждан призывают не выходить на улицу без особой необходимости.
Самое главное, по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, чтобы россияне сорвались на майских праздника. Первые недели мая - третий инкубационный период, который станет решающим в распространении болезни.
Возможность постепенного снятия ограничений и режима самоизоляции в стране станет возможным именно с 12 мая. По оценкам экспертов, блокировку начнут снимать ровно в том же порядке, что вводили изначально.
Ранее сайт kp.ru писал, что по последним данным в России общее число заболевших коронавирусной инфекцией с начала эпидемии уже превысило отметку в 145 тысяч человек, более 18 тысяч вылечились, 1 356 человек - умерли.
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ИСТОЧНИК KP.RU