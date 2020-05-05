2020-05-05T02:26:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве уверены, что Россия не вышла на плато по коронавирусу

Главный пульмонолог ведомства считает, что наша страна еще не достигла пика по числу зараженных
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
В Минздраве уверены, что Россия не вышла на плато по коронавирусуВ Минздраве уверены, что Россия не вышла на плато по коронавирусуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом и до этого ещё далеко. Такое мнение высказал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергея Авдеев.

- Выхода на плато, по сути то, еще не было. На данный момент нам до этого еще достаточно далеко. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до самого пика, - сообщила пресс-служба ведомства слова эксперта.

Отмечается, что затягивание выхода на плато может быть связано с тем, что россияне не лучшим образом соблюдают режим самоизоляции и чем больше нарушают, "тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией".

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что ограничительные меры в России продлены до 11 мая 2020 года включительно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что снимать действующие меры в связи с коронавирусом можно будет только после этой даты. Причем не одномоментно, а постепенно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах государства.

Руководитель ведомства напомнила, что инкубационный период у коронавируса длится в среднем 6-8 дней, именно поэтому сейчас как никогда очень важно оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве уверены, что Россия не вышла на плато по коронавирусу
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом
Умер Дэйв Гринфилд, участник панк-группы Stranglers
Ученые предложили переименовать коронавирус
На пост посла США в Белоруссии выдвинули Джули Фишер
Опубликованы данные по числу умерших от коронавируса в мире на 5 мая
Цены на нефть пошли в рост
Сирийские ПВО отражают ракетную атаку Израиля в районе Алеппо
Белый дом опроверг прогноз о двукратном росте числа жертв коронавируса в стране
ВОЗ оценила эффективность лечения коронавируса лекарством от Эболы
В Москве умерли еще 52 пациентов с коронавирусом
В ООН подсчитали расходы на борьбу с коронавирусом
Глава ВОЗ оценил эффективность мытья рук в борьбе с коронавирусом
Сенат Франции отклонил план выхода из режима изоляции с 11 мая
В Турции объявили об ослаблении ограничительных мер
В российской армии выявлено почти 3,2 тыс. заразившихся коронавирусом
Вашингтон пригрозил Пекину серьезными последствиями за невыполнение торговой сделки
Пандемия коронавируса в Европе пошла на спад
США считают угрозой Россию и Китай, несмотря на пандемию коронавируса
Эпидемиолог рассказал, когда улучшится ситуация с коронавирусом в Москве
Минобороны раскрыло, сколько самолетов примет участие в воздушных парадах 9 мая
В Чехии отменят запрет на индивидуальные международные поездки с 11 мая