5 Май 2020 2020-05-05T02:26:16+03:00

В Минздраве уверены, что Россия не вышла на плато по коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный пульмонолог ведомства считает, что наша страна еще не достигла пика по числу зараженных

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В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом и до этого ещё далеко. Такое мнение высказал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергея Авдеев.

- Выхода на плато, по сути то, еще не было. На данный момент нам до этого еще достаточно далеко. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до самого пика, - сообщила пресс-служба ведомства слова эксперта.

Отмечается, что затягивание выхода на плато может быть связано с тем, что россияне не лучшим образом соблюдают режим самоизоляции и чем больше нарушают, "тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией".

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что ограничительные меры в России продлены до 11 мая 2020 года включительно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что снимать действующие меры в связи с коронавирусом можно будет только после этой даты. Причем не одномоментно, а постепенно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах государства.

Руководитель ведомства напомнила, что инкубационный период у коронавируса длится в среднем 6-8 дней, именно поэтому сейчас как никогда очень важно оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU