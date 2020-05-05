2020-05-05T03:10:52+03:00
В мире

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию Еврокомиссии

Юлия КЕКОВА
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В Праге снесли памятник КоневуВ Праге снесли памятник КоневуФото: REUTERS
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Глава района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице был снесен памятник российскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщило Чешское радио.

Коларж уверен, что ЕК должна осудить действия Российской Федерации, которые он считает можно расценивать как вмешательство во внутренние дела Чехии.

Ранее сообщалось, что демонтаж памятника местные власти произвели 3 апреля. По словам Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города "Музее памяти 20 века".

Тем временем, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле же считают, что лучше всего, чтобы памятник все же был восстановлен на чешской или на русской земле.

Следственный комитет РФ даже завел уголовное дело в связи с этой ситуацией об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично. В ведомстве отмечают, что российские следователи намерены в обязательном порядке привлечь к ответственности всех участников сноса памятник памятника маршалу Ивану Коневу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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