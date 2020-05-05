2020-05-05T03:27:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова заявила о постепенном снятии ограничений в России

Глава Роспотребнадзора считает, что россияне не должны сорвать на майских праздниках
Юлия КЕКОВА
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Попова заявила о постепенном снятии ограничений в РоссииПопова заявила о постепенном снятии ограничений в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавируса, будут снимать постепенно.

По ее словам, в самую последнюю очередь будут сняты запреты, введенные в самом начале, в частности ограничения на проведение массовых мероприятий.

Об ограничениях, которые могут быть сняты в первую очередь, можно будет говорить только к 12 мая, когда станут понятны "результаты" майских выходных, того, как хорошо россияне соблюдали режим самоизоляции. Сейчас в стране наблюдается третий инкубационный период.

Руководитель ведомства отметила, что есть эпидемиологическое правило - мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений

- Финальной точкой станет возобновление проведение массовых мероприятий в России, - рассказала она в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-24".

ИСТОЧНИК KP.RU

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