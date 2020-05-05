5 Май 2020 2020-05-05T04:13:32+03:00

Психолог назвала упражнения, которые помогут справиться с панической атакой при самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Режим самоизоляции в большинстве случаев нарушает привычный ритм жизни людей и влияет на их психологическое состояние.

Психолог Ольга Кочеткова-Корелова в интервью kp.ru рассказала, какие упражнения помогут справиться с панической атакой дома.

- Людям, склонным к тревожности, очень помогает ощущение предсказуемости и размеренности. Создайте для себя четкий распорядок дня, с обязательными ритуалами - завтрак, обед, ужин, зарядка, чтение или просмотр книги, физическая нагрузка и прочее. Кому что больше нравится, - отметила специалист.

Если же атаки избежать не удалось, то прежде всего следует хорошенько продышаться. После нескольких медленных глубоких вдохов досчитайте до трех, задержать на пару секунд дыхание, сделайте медленный выдох до конца, и снова продолжите считать до 5.

- Такое простое упражнение можно повторить несколько раз, пока точно не станет лучше. Очень важно, чтобы ваши плечи были расправлены, а позвоночник тянулся вверх (как будто вас тянут вверх). Расслабьтесь. Почувствуйте свое тело. Встаньте на ноги, ощутив под ногами почву. В носках, а лучше всего босиком, не торопясь начините переминаться с пятки на носок, - рассказала врач.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как во время самоизоляции сохранить хорошие отношения со своими близкими и минимизировать конфликты. Самое главное - вовремя дистанцироваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU