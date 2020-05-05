Психолог объяснила, почему на "удаленке" нужно просыпаться на работу как обычно
Ограничительные меры в России из-за угрозы распространения коронавируса внесли свои коррективы в привычную работу организаций и предприятий. Большинство из них ушли на удаленный режим производства.
Психолог Ольга Кочеткова-Корелова рассказала в интервью kp.ru, почему же так важно на просыпаться на работу как и обычно несмотря на формат "удаленки".
Эксперт отмечает, что очень важно соблюдать свой прежний, привычный распорядок.
- Даже дома, просыпаться лучше в то время, в какой вы обычно вставали, чтобы собраться на работу. Следует разделять рабочее и нерабочее время. Установите время, после которого вы "снимаете костюм", - считает врач.
Также она добавила, что эффективным можно считать включение-выключение режима "работы". Для этого, кстати, можно в буквальном смысле одеваться в офисную одежду, а перед эти приводить себя в порядок.
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ИСТОЧНИК KP.RU