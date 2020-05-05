Пять эффективных способов "выпустить пар" на карантине

5 Май 2020 2020-05-05T04:47:52+03:00

Если эти пункты не помогут, то есть секретный, шестой

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Сидеть в четырех стенах на самоизоляции для многих россиян довольно тяжелое испытание. Быт, работа по "удаленке", уроки с детьми - все это морально выматывает и сказывается на психологическом состоянии человека.

Психолог Ольга Кочеткова-Корелова в интервью kp.ru назвала пять способов "выпустить пар" во время самоизоляции. По ее словам, не стоит копить в себе весь негатив.

- Очень многие наши состояния можно и нужно выплеснуть наружу, но не так, как мы часто это делаем, - на близких и тех, кто ниже нас по рангу - дети, подчиненные. Выплескивать нужно в действие, в движение, - рассказала врач.

Пять способов выпустить пар:

- тренируйтесь, попробуйте выполнить спортивные упражнения дома,

- займитесь активной уборкой,

- потанцуйте в удовольствие,

- выплесните энергию в активной игре,

- снимите стресс и сожгите калории сексом.

Если все это не для вас, то есть еще один секретный способ - побоксировать подушку.

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ИСТОЧНИК KP.RU