Пять эффективных способов "выпустить пар" на карантине
Сидеть в четырех стенах на самоизоляции для многих россиян довольно тяжелое испытание. Быт, работа по "удаленке", уроки с детьми - все это морально выматывает и сказывается на психологическом состоянии человека.
Психолог Ольга Кочеткова-Корелова в интервью kp.ru назвала пять способов "выпустить пар" во время самоизоляции. По ее словам, не стоит копить в себе весь негатив.
- Очень многие наши состояния можно и нужно выплеснуть наружу, но не так, как мы часто это делаем, - на близких и тех, кто ниже нас по рангу - дети, подчиненные. Выплескивать нужно в действие, в движение, - рассказала врач.
Пять способов выпустить пар:
- тренируйтесь, попробуйте выполнить спортивные упражнения дома,
- займитесь активной уборкой,
- потанцуйте в удовольствие,
- выплесните энергию в активной игре,
- снимите стресс и сожгите калории сексом.
Если все это не для вас, то есть еще один секретный способ - побоксировать подушку.
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ИСТОЧНИК KP.RU