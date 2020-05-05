5 Май 2020 2020-05-05T05:07:13+03:00

Разложите тревожность "на атомы": психолог сказала, как на самоизоляции поможет бумага и ручка Фото: Олег ЗОЛОТО

Подобная техника очень хороша и помогает сфокусироваться на объекте вашей тревоги

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В период самоизоляции у людей от "сидения в четырех стенах" могут появляться различные проблемы и "мозговые тараканы", которые то и дело подкидывают новые проблемы.

Психолог Ольга Кочеткова-Корелова в интервью kp.ru рассказала как все разложить тревожность по полочкам в своей голове.

По словам специалсита помочь разобраться в себе поможет психолог сказала, как на самоизоляции поможет бумага и ручка.

- Можно попробовать самостоятельно разобрать нашу тревожность "на атомы". Возьмите лист бумаги и пишите все подряд, все, что приходит в голову на вопрос: что меня тревожит? Пишите, пишите до те пор, пока не почувствуете, что тревога отступает, - поделилась врач.

Также она отметила, что подобная техника очень хороша и помогает сфокусироваться на объекте вашей тревоги, которая иногда может быть плодом вашего воображения и надуманности.

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ИСТОЧНИК KP.RU