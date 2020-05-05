5 Май 2020 2020-05-05T05:40:12+03:00

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Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" впервые записал домашний клип в рамках акции "Мы вместе".

- Специально для вас записали наш первый домашний клип. Включайте скорее и заряжайтесь позитивом! - сообщается в посте на официальном аккаунте коллектива в Instagram. Полную версию видео можно посмотреть на канале "Хора Турецкого" в YouTube.

Солисты коллектива поют из дома слова "Мы вместе", тем самым подталкивая россиян на мысли о том, что мы едины и сильны, а также что именно сейчас важно оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

Напомним, "Хор Турецкого", основанный Михаилом Турецким, состоит из 10 солистов, которые представляют всю палитру мужских певческих голосов. Коллектив исполняет песни более чем на 10 языках, без фонограммы и и даже способен заменить своими голосами целый оркестр.

turetsky_choir "Хор Турецкого" записал первый домашний клип

ИСТОЧНИК KP.RU