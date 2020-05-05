2020-05-05T05:57:13+03:00
В мире

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Новорожденный ребенок появился на свет от певицы Граймс
Юлия КЕКОВА
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Илон МаскИлон МаскФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Илон Маск в шестой раз стал отцом. Пятеро его детей были от первой жены Жюстин Уилсон, в этот раз новорожденный ребенок появился на свет от певицы Граймс (ее настоящее имя - Клэр Буше). Это первый малыш у солистки.

- Мама и малыш в порядке, - написал Маск в Твиттере.

Ранее сайт kp.ru писал, что 48-летний миллиардер и 31-летняя канадская артистка встречаются два года.

- Быть беременной - это довольно дико и воинственно одновременно, - написала Граймс в посте в Инстаграм, объявив подписчикам о своем положении.

Сообщалось, что роман между Маском и Граймс закрутился после того, как состоятельный изобретатель оставил последние попытки вернуть свою прежнюю возлюбленную – голливудскую звезду Эмбер Херд. С певицей миллиардер познакомился в социальных сетях. Историях их любви началась с комплимента Илона по поводу чувство юмора певицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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