Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепления иммунитета

5 Май 2020 2020-05-05T06:22:29+03:00

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Укрепить иммунитет в период распространения коронавируса, сидя дома на самоизоляции, возможно. Вот только пить никакие чудодейственные таблетки не стоит.

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал единственный способ укрепить силы организма. По его мнению, очень важно выполнять некоторые условия.

- Укрепление иммунитета включает в себя регулярные физические нагрузки, отказ от большого количества вредностей в питании, переизбытка сахара, отсутствие лишнего веса и стрессов, а также отсутствие стерильности, потому что наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий, - написал доктор в Инстаграм.

Также он добавил, что хорошее самочувствие возможно при дыхании, точнее при прогулках на свежем воздухе. Именно тогда наша кровь особо обогащается кислородом.

Комаровский считает, что некоторые люди верят, что способны сохранить свое здоровье и укрепить иммунитет, ничего не делая и просто принимая "волшебные таблетки", однако на самом деле это вовсе не так. Подобные средства могут быть опасны не только для вашего организма, но и для вашего "кармана" - злоумышленники часто просят большие деньги за "чудо-лекартсва".

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ИСТОЧНИК KP.RU