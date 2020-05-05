2020-05-05T07:04:15+03:00
Общество

Дворкович рассказал, когда ждать пик экономического кризиса

Председатель фонда "Сколково" считает, что государственная поддержка компаниям может понадобится позже
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший вице-премьер и ныне председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович дал прогноз по развитию экономической ситуации в России из-за пандемии. По его мнению, помощь от государства понадобится компаниям через несколько месяцев, к середине лета:

- По резидентам "Сколково" мы тоже видим, что основные проблемы начнутся не прямо сейчас, не в ближайшие несколько дней, а примерно в июне - в июле, и это тот период, к которому мы готовимся, тот период, на который мы будем фокусировать основную поддержку нашим компаниям,- рассказал он в интервью РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Академик РАН предупредил о растущей угрозе ядерной войны из-за конфликта США и Китая
Последние новости на утро 5 мая 2020: в России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В США ограничили продажу мяса
Дворкович рассказал, когда ждать пик экономического кризиса
Из Лос-Анджелеса в Москву летят почти 300 россиян
Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепления иммунитета
Коронавирус в Московской области, последние новости на 5 мая 2020: 803 новых инфицированных, объем производства масок увеличился вдвое
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 5 мая 2020 года увеличилось до 816 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 5 мая 2020 вновь приблизилось к отметке шесть тысяч человек за сутки
Коронавирус в Москве, последние новости на 5 мая 2020: в парке «Сокольники» оборудовали новый стационар
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 5 мая 2020 года составило 14939
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 мая 2020 года увеличилось до 7 573 человек
Илон Маск в шестой раз стал отцом
"Хор Турецкого" впервые записал домашний клип
Россиян с 5 мая начали штрафовать за незаконную перепланировку
Разложите тревожность "на атомы": психолог сказала, как на самоизоляции поможет бумага и ручка
Названы пять эффективных способов "выпустить пар" на карантине
Психолог объяснила, почему на "удаленке" нужно просыпаться на работу как обычно
Психолог назвала упражнения, которые помогут справиться с панической атакой при самоизоляции
В России с 5 мая запрещена продажа алкоголя в жилых домах
Попова заявила о постепенном снятии ограничений в России
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию Еврокомиссии
Названо одно из лучших средств против коронавируса
В Минздраве уверены, что Россия не вышла на плато по коронавирусу
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом