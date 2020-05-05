Дворкович рассказал, когда ждать пик экономического кризиса

5 Май 2020 2020-05-05T07:04:15+03:00

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Бывший вице-премьер и ныне председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович дал прогноз по развитию экономической ситуации в России из-за пандемии. По его мнению, помощь от государства понадобится компаниям через несколько месяцев, к середине лета:

- По резидентам "Сколково" мы тоже видим, что основные проблемы начнутся не прямо сейчас, не в ближайшие несколько дней, а примерно в июне - в июле, и это тот период, к которому мы готовимся, тот период, на который мы будем фокусировать основную поддержку нашим компаниям,- рассказал он в интервью РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU