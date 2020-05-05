5 Май 2020 2020-05-05T07:08:50+03:00

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Последние новости на утро 5 мая 2020: в России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах. Речь идет о тех самых "наливайках", которые осуществляют торговлю спиртным, при этом значительно нарушая покой жильцов.

К слову, это не единственный закон, который начал действовать в стране с 5 мая. Теперь россиян будут штрафовать за перепланировку нежилых помещений в жилых домах. За нарушение гражданам может грозить штраф в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить за нарушение от 4 до 5 тысяч рублей, а юрлицам - от 40 до 50 тысяч рублей.

Тем временем, итальянские ученые предложили переименовать коронавирус. Вместо COVID-19 специалисты считают допустимым использование термина MicroCLOTS. Причиной для "смены имени" послужили последствия заболевания, в частности вызывает повреждения сосудов и повышает риски образования тромбов, которые могут возникать не только в легких, но и в головном мозге человека.

В Америке президент Дональд Трамп впервые с 2008 года официально выдвинул на пост посла США в Белоруссии Джули Фишер. На данный момент она занимает должность помощницы заместителя госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу. Трамп считает, что Фишер достаточно опытный дипломат.

ИСТОЧНИК KP.RU