2020-05-05T07:37:51+03:00
Общество

Академик РАН предупредил о растущей угрозе ядерной войны из-за конфликта США и Китая

Обвинения КНР в искусственном происхождении вируса один из случаев, когда "обвинение есть, а доказательств нет", считает политолог
Юлия САЛЬНИКОВА
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Власти США выдвигают обвинения в адрес Китая из-за коронавирусаВласти США выдвигают обвинения в адрес Китая из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В международных отношениях "нарастает хаос" из-за новой волны противостояния США и Китая.

Американцы выдвинули сразу несколько серьезных обвинений в адрес КНР. С одной стороны, обвинили в сокрытии истинного положения дел с эпидемией коронавируса и числа зараженных. С другой - настаивают на искусственном происхождении вируса.

И ту и другую версию отметают как китайцы, так и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Однако, администрация президента США, так и не предоставив доказательств, продолжает публично высказывать обвинения. Трамп сумел даже заручиться поддержкой других стран. Например, американскую сторону заняла Австралия.

- Это, знаете, как с делом Скрипалей: доказательств нет - обвинение есть,- рассказал mk.ru Сергей Рогов, научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН.

Доказать вину Китая американцам будет сложно, если все действительно так, как они утверждают. Ведь им бы пришлось найти свидетелей из той самой лаборатории, тех, кто публично согласился бы заявить о вине в распространении вируса. Это, по мнению эксперта, маловероятно.

- Администрация Трампа обусловила продление договора СНВ-3 присоединением к нему Китая, а этого не произойдет ни при каких обстоятельствах. После того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3 — по существу, последний договор о контроле над ядерными вооружениями. Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны,- сказал Сергей Рогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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