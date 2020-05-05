2020-05-05T07:47:40+03:00
Общество

Пассажирский самолет приземлился в Шереметьево после отказа двигателя

SSJ-100 штатно сел в московском аэропорту
Ксения АНУФРИЕВА
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Воздушное пассажирское судно «Sukhoi Superjet 100» штатно село в столичном аэропорту ШереметьевоВоздушное пассажирское судно «Sukhoi Superjet 100» штатно село в столичном аэропорту ШереметьевоФото: REUTERS
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Воздушное пассажирское судно «Sukhoi Superjet 100» штатно село в столичном аэропорту Шереметьево после отказа левого двигателя. Об этом 5 мая, во вторник, сообщили экстренные службы.

Самолет летел из Саратова в российскую столицу рейсом №1356, когда один из двигателей отказал. В воздухе он пробыл около 30 минут, сделав несколько кругов перед посадкой.

- Superjet Саратов-Москва удачно сел в столичном аэропорту Шереметьево после отказа левого двигателя. Самолет приземлился в 07:16 по московскому времени в штатном режиме, - сказали ТАСС представители экстренных служб.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причины поломки левого двигателя воздушного судно. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня, 5 мая, из Лос-Анджелеса в Санкт-Петербург и российскую столицу вылетел рейс с жителями России. В общей сложности на борту находятся 298 граждан страны, некоторые будут возвращены на родину с островов Гавайев и Гуама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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