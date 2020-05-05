2020-05-05T07:37:37+03:00
Общество

Ким Чен Ына наградили медалью к юбилею Победы в Великой Отечественной войне

Северокорейские лидер получил медаль за большой личный вклад в увековечение памяти погибших по указу Путина
Ксения АНУФРИЕВА
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Ким Чен Ына наградили медалью к юбилею Победы в Великой Отечественной войнеКим Чен Ына наградили медалью к юбилею Победы в Великой Отечественной войнеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын был награжден медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне» к юбилею праздника. Медаль лидеру КНДР вручили за большое вклад в увековечение памяти о погибших солдатах по указу российского президента Владимира Путина, сообщается на странице российского посольства в Северной Корее в Facebook.

- По Указу президента, Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден медалью к юбилею Победы в Великой Отечественной войне за огромный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на северокорейской территории советских граждан проявленную заботу о сохранности захоронений и памятников воинов СССР, - отмечается в сообщении представителей посольства России.

Медаль была передана глава северокорейского министерства иностранных дел Ли Сон Гвону послом России Александром Мацегора. После этого политики обсудили некоторые актуальный вопросы сотрудничества, подтвердив настрой на продолжение активных усилий по последовательной реализации достигнутых в прошлом году договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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