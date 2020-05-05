Шесть человек погибли в частном доме при пожаре в Подмосковье

5 Май 2020 2020-05-05T08:24:03+03:00

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В Подмосковье сгорел частный дом, внутри которого находились люди. Спастись никому из шестерых человек не удалось. Их тела обнаружили спасатели после тушения открытого огня. Детей среди погибших нет, все взрослые, пол и личности предстоит установить.

- Пожар произошел около 04:00 в деревне Дурниха. Дом загорелся по всей площади. В ходе разбора завалов обнаружены тела шести погибших,- сообщили ТАСС в экстренных службах.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Версий возникновения пожара у сотрудников ведомства пока несколько: неосторожное обращение с огнем или замыкание электропроводки. Точную причину можно будет назвать только после проведения экспертизы.

Люди не смогли спастись, потому что, вероятнее всего, надышались угарным газом и получили отравление.

ИСТОЧНИК KP.RU