Шесть человек погибли в частном доме при пожаре в Подмосковье
В Подмосковье сгорел частный дом, внутри которого находились люди. Спастись никому из шестерых человек не удалось. Их тела обнаружили спасатели после тушения открытого огня. Детей среди погибших нет, все взрослые, пол и личности предстоит установить.
- Пожар произошел около 04:00 в деревне Дурниха. Дом загорелся по всей площади. В ходе разбора завалов обнаружены тела шести погибших,- сообщили ТАСС в экстренных службах.
Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Версий возникновения пожара у сотрудников ведомства пока несколько: неосторожное обращение с огнем или замыкание электропроводки. Точную причину можно будет назвать только после проведения экспертизы.
Люди не смогли спастись, потому что, вероятнее всего, надышались угарным газом и получили отравление.
ИСТОЧНИК KP.RU