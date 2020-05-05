5 Май 2020 2020-05-05T08:44:55+03:00

Домашняя самоизоляция приводит не только к ссорам в семье Фото: Shutterstock

Они должны иметь возможность обратиться в кризисные центры или полицию

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила разрешить жертвам домашнего насилия покидать дома без пропуска в период самоизоляции.

Пропускной режим действует не по всей стране, только в Москве и еще нескольких регионах. Но эти ограничения могут сдерживать жертв домашних тиранов от похода в кризисный центр или полицию. Нарушителям режима самоизоляции грозит штраф.

- Женщины сообщают, что в связи с режимом самоизоляции они не могут прийти в органы внутренних дел, чтобы подать заявление, а если приходят, то их, как правило, не принимают. Они также не могут воспользоваться местами-убежищами,- рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека.

Она выступила за то, чтобы освободить от спецпропусков жертв домашнего насилия. Выход из дома для них в полицию или в кризисный центр предложено не считать нарушением режима самоизоляции.

За почти полтора месяца, что россияне сидят дома из-за коронавируса, выросло число случаев домашнего насилия почти в 2,5 раза. На тему домашней агрессии в отношении близких призывал обратить внимание Генсек ООН. В целом в ЕС уровень домашней агрессии за период пандемии вырос на треть.

ИСТОЧНИК KP.RU