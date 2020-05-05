Москалькова предложила разрешить жертвам домашнего насилия покидать дома без пропуска
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила разрешить жертвам домашнего насилия покидать дома без пропуска в период самоизоляции.
Пропускной режим действует не по всей стране, только в Москве и еще нескольких регионах. Но эти ограничения могут сдерживать жертв домашних тиранов от похода в кризисный центр или полицию. Нарушителям режима самоизоляции грозит штраф.
- Женщины сообщают, что в связи с режимом самоизоляции они не могут прийти в органы внутренних дел, чтобы подать заявление, а если приходят, то их, как правило, не принимают. Они также не могут воспользоваться местами-убежищами,- рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека.
Она выступила за то, чтобы освободить от спецпропусков жертв домашнего насилия. Выход из дома для них в полицию или в кризисный центр предложено не считать нарушением режима самоизоляции.
За почти полтора месяца, что россияне сидят дома из-за коронавируса, выросло число случаев домашнего насилия почти в 2,5 раза. На тему домашней агрессии в отношении близких призывал обратить внимание Генсек ООН. В целом в ЕС уровень домашней агрессии за период пандемии вырос на треть.
ИСТОЧНИК KP.RU