Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые рассказал о трагедии

5 Май 2020 2020-05-05T08:51:50+03:00

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Пилот воздушного судна «Sukhoi Superjet 100», которое сгорело год назад в столичном аэропорту Шереметьево, дал первое интервью после трагедии. Денис Евдокимов отвергает выводы следственных органов, назвавших его виновником катастрофы.

- Я не отступлюсь, чего бы мне это не стоило. Какие бы риски это не создавало, я продолжу добиваться установления истинных и достоверных причин, из-за которых наступили трагический обстоятельства, - сказал командир Superjet в интервью «Ленте.ру».

По словам Дениса Евдокимова, весь прошедший год он думал о тех, кто погиб и пострадав в той катастрофе. Пилот попросил прощения, что стал участником этих событий и выразил соболезнования тем, кто потерял близких в той трагедии.

Напомним, что в апреле этого года российские следователи завершили расследование по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации самолета, которое повлекло гибель людей. Единственным фигурантом является Денис Евдокимов. Специалисты опровергли версию о неисправности самолета. Командир экипажа до суда будет находится под подпиской о невыезде, по вменяемой ему статье предусмотрена ответственность в виде 7 лет лишения свободы.

Авиакатастрофа случилась 5 мая прошлого года в московском аэропорту Шереметьево. Прилетевший из Мурманска пассажирский самолет сгорел во время посадки. В результате трагедии погибли 40 пассажиров и один член экипажа воздушного судна, всего на борту было 78 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773268" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет опубликовал видео прошлогодней катастрофы «Суперджета» в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU