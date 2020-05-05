2020-05-05T08:51:50+03:00
Общество

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые рассказал о трагедии

Командир экипажа выразил соболезнования семьям погибших пассажиров
Ксения АНУФРИЕВА
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Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые рассказал о трагедииПилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые рассказал о трагедииФото: REUTERS
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Пилот воздушного судна «Sukhoi Superjet 100», которое сгорело год назад в столичном аэропорту Шереметьево, дал первое интервью после трагедии. Денис Евдокимов отвергает выводы следственных органов, назвавших его виновником катастрофы.

- Я не отступлюсь, чего бы мне это не стоило. Какие бы риски это не создавало, я продолжу добиваться установления истинных и достоверных причин, из-за которых наступили трагический обстоятельства, - сказал командир Superjet в интервью «Ленте.ру».

По словам Дениса Евдокимова, весь прошедший год он думал о тех, кто погиб и пострадав в той катастрофе. Пилот попросил прощения, что стал участником этих событий и выразил соболезнования тем, кто потерял близких в той трагедии.

Напомним, что в апреле этого года российские следователи завершили расследование по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации самолета, которое повлекло гибель людей. Единственным фигурантом является Денис Евдокимов. Специалисты опровергли версию о неисправности самолета. Командир экипажа до суда будет находится под подпиской о невыезде, по вменяемой ему статье предусмотрена ответственность в виде 7 лет лишения свободы.

Авиакатастрофа случилась 5 мая прошлого года в московском аэропорту Шереметьево. Прилетевший из Мурманска пассажирский самолет сгорел во время посадки. В результате трагедии погибли 40 пассажиров и один член экипажа воздушного судна, всего на борту было 78 человек.

Следственный комитет опубликовал видео прошлогодней катастрофы «Суперджета» в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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