Продажи одежды в России упали на 90%

5 Май 2020 2020-05-05T09:04:13+03:00

Объем продаж в столице страны снизился на 76 процентов из-за пандемии

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Продажи одежды в российских магазинах упали на 90 процентов из-за пандемии коронавируса и ограничительных мероприятий, при которых большинство магазинов было временно закрыто. В столице страны объем продаж одежды снизился на 76 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оператора "Платформа ОФД".

Специалисты организации изучили информацию с кассовых человек за первую половину апреля этого года и сравнили ее с данными от февраля, когда эпидемиологическая и экономическая ситуация не было настолько острой.

Средний чек покупки одежды в прошлом месяце на территории России составил 3 805 рублей, в феврале – 2 140 рублей. При этом объем продаж снизился в денежном выражении примерно на 90 процентов от февральского уровня.

В московских магазинах одежды средний чек составил 5 919 рублей против 2 816 рублей в начале пандемии, а объем продаж снизился на 76 процентов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович озвучил свой прогноз по развитию и пику экономического кризиса в Российской Федерации. По мнению специалистов фонда, помощь от властей понадобится организациям через несколько месяцев, примерно к середине-концу лета.

ИСТОЧНИК KP.RU