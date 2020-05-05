2020-05-05T09:33:24+03:00
В мире

В Сингапуре начались клинические испытания препарата для лечения коронавируса

Медики проверяют эффективность препарата от Эбболы в качестве лекарства от коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Врачи из Сингапура набирают добровольцев для испытаний лекарства от коронавируса Ремдесвир (Remdesivir). На самом деле этот препарат разработан как эффективное средство от Эбболы, а поскольку профильного лекарства от коронавиурса не существует пока, медики испытывают для лечения зараженных те фармацевтические сочетания, что уже прошли регистрацию.

Участие в испытаниях добровольное, поскольку это риск, не известно до конца, насколько эффективно средство и каковы побочные эффекты именно у инфицированных коронавиурсом.

- Пациенты, которые записались для участия в клинических испытаниях, получат ремдесивир или плацебо, если они находятся в контрольной группе,- рассказал телеканалу CNA руководитель национального центра инфекционных заболеваний Шаун Васу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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