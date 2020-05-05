В Сингапуре начались клинические испытания препарата для лечения коронавируса
Врачи из Сингапура набирают добровольцев для испытаний лекарства от коронавируса Ремдесвир (Remdesivir). На самом деле этот препарат разработан как эффективное средство от Эбболы, а поскольку профильного лекарства от коронавиурса не существует пока, медики испытывают для лечения зараженных те фармацевтические сочетания, что уже прошли регистрацию.
Участие в испытаниях добровольное, поскольку это риск, не известно до конца, насколько эффективно средство и каковы побочные эффекты именно у инфицированных коронавиурсом.
- Пациенты, которые записались для участия в клинических испытаниях, получат ремдесивир или плацебо, если они находятся в контрольной группе,- рассказал телеканалу CNA руководитель национального центра инфекционных заболеваний Шаун Васу.
ИСТОЧНИК KP.RU