5 Май 2020 2020-05-05T09:26:29+03:00

Правительство освободило регионы от погашения долгов в 2020 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Для поддержки регионов принято решение скорректировать график их выплат по бюджетным кредитам, такое постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

В текущем году субъекты полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5 процентов задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Отмечается, что деньги, которые освободятся в 2020 году, регионы страны могут направить на ликвидацию последствий пандемии коронавируса и на компенсацию снижения налоговых и иных доходов. Такой шаг должен обеспечить устойчивость региональных бюджетов во время непростой социальной и экономической ситуации.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, региона России получат по два миллиарда рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в связи с распространением коронавирусной инфекции и экономического кризиса организаций из-за введенных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU