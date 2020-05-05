2020-05-05T09:22:39+03:00
Общество

Японские отельеры предлагают номера надоевшим друг другу за период самоизоляции супругам

В соцсетях японцы даже запустили акцию #coronadivorce, семейные пары рассказывают истории, как блокировка рушит их брак
Юлия САЛЬНИКОВА
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Совместная изоляция дается супругам не просто в разных странах мираСовместная изоляция дается супругам не просто в разных странах мираФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Японии отельеры предлагают невостребованные номера семейным людям, которые больше всего на свете мечтают сбежать подальше от своей второй половинки.

Оказалось, среди японцев таких "счастливчиков" немало. На домашней изоляции в Японии сидят больше двух месяцев, и кризис в семейных отношениях назрел. Люди стали делиться в соцсетях печальными историями о том, как пандемия рушит их брак и вообще, куда раньше "глаза их смотрели". Так появился хэштег #coronadivorce, что можно перевести как коронавирусный развод.

В ответ на запрос общества, отельеры начали предлагать парам на грани развода пожить отдельно, готовы предоставить для этого пустующие номера.

- Мы хотели предотвратить развод людей,- приводит CNN слова одного из предпринимателей туристической отрасли Кейсуке Арай . -Идея заключается в том, чтобы супружеские пары могли получить столь необходимое время и пространство, чтобы подумать о своих отношениях.

В России психологи тоже предупреждают - затянувшаяся изоляция может пойти не во благо семейным отношениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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