2020-05-05T09:36:15+03:00
Общество

В России предложили использовать электронную подпись на «Госуслугах»

Дистанционная подпись документов может облегчить взаимодействий россиян с органами власти
Ксения АНУФРИЕВА
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В России предложили использовать электронную подпись на «Госуслугах»В России предложили использовать электронную подпись на «Госуслугах»Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Российское министерство связи и массовых коммуникаций предложило провести эксперимент по использованию электронной подписи для заключения некоторых сделок через портал «Госуслуги». Проект нормативно-правового акта специалисты ведомства разместили на федеральном сайте проектов законов.

Использовать электронную дистанционную подпись документов Минкомсвязь предлагает во время заключению сделок по аренде федерального имущества, предоставлении отчета по налогам, для оформления документов по трудоустройству, а также дополнительному образованию сотрудников.

Речь в проекте закона идет о применении неквалифицированной электронной подписи для граждан страны. Создать такую подпись смогут россияне, у которых есть учетная запись на госуслугах.

Целью инициативы является повышение эффективности дистанционного взаимодействия органов власти, компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Эксперт начнется в июне этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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