В Москве от коронавируса вылечились за сутки 297 человек
В Москве число вылечившихся от коронавируса пациентов увеличилось на 297 за сутки. У всех повторно взяли тесты, получены отрицательные результаты. Тем не менее, эти люди должны еще две недели соблюдать карантин и ограничить контакты. Ученые допускают, что вирус может быть активен после прохождения симптомов, особенно у тех, кто тяжело перенес болезнь. К тому же, возвращаться к активной жизни опасно и для самого излечившегося - организму нужно дать время на восстановление.
- Общее число вылечившихся от коронавиурса в Москве достигло 7870 человек,- сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
ИСТОЧНИК KP.RU