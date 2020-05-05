В Москве от коронавируса вылечились за сутки 297 человек

5 Май 2020 2020-05-05T09:58:50+03:00

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В Москве число вылечившихся от коронавируса пациентов увеличилось на 297 за сутки. У всех повторно взяли тесты, получены отрицательные результаты. Тем не менее, эти люди должны еще две недели соблюдать карантин и ограничить контакты. Ученые допускают, что вирус может быть активен после прохождения симптомов, особенно у тех, кто тяжело перенес болезнь. К тому же, возвращаться к активной жизни опасно и для самого излечившегося - организму нужно дать время на восстановление.

- Общее число вылечившихся от коронавиурса в Москве достигло 7870 человек,- сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU