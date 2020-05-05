2020-05-05T10:14:47+03:00
Экономика

Курс рубля на 5 мая 2020 года: доллар упал до 74,26 рубля, евро – 80,99 рубля

Курс рубля на 5 мая 2020 года на открытии торгов Мосбиржи
Ксения АНУФРИЕВА
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Курс рубля на 5 мая 2020 года: доллар упал до 74,26 рубля, евро – 80,99 рубляКурс рубля на 5 мая 2020 года: доллар упал до 74,26 рубля, евро – 80,99 рубляФото: REUTERS
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На открытии торгов Московской биржи доллар снизился на 59 копеек, достигнув отметки в 74,26 рубля. Евро упал на 61 копейку до 80,99 рубля. Об этом свидетельствует курс рубля на 5 мая 2020 года по данным торговой площадки.

Таким образом, американская валюта упала в цене на 0,8 процента, а евро – на 0,7 процента.

Фондовый рынок на территории Российской Федерации открылся ростом биржевых показателей: индекс Московской биржи вырос на 1,1 процента, а РТС – на 1,6 процента.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович рассказал о прогнозе по развитию экономики в России и пике экономического кризиса. Вероятнее всего, помощь российским предприятиям понадобится через несколько месяцев летом этого года. Аркадий Дворкович подчеркнул, что заявленной правительственной помощи компаниям вполне достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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