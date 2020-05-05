Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом премьера Мишустина

5 Май 2020 2020-05-05T10:33:59+03:00

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Премьер-министр Михаил Мишустин продолжает находиться в больнице в диагнозом коронавирус. Его пока не переводят на домашнее лечение, политик находится под присмотром врачей. Но, несмотря на заболевание, находится на постоянной связи с коллегами по телефону.

- Самочувствие остается в целом нормальным, - сказал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков- Лечение проходит планово, с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания.

О своем диагнозе Михаил Мишустин сам сообщил президенту во время совещания по видеосвязи. Исполнять обязанности премьера назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Всех, кто контактировал с главой кабмина, ушли на обязательный карантин, в то время как правительство продолжит работать в прежнем режиме.

Россия пока не достигла ни пика заболеваемости коронавиурса, ни плато. После майских праздников станет известно, будут ли снимать ограничения или режим самоизоляции продлят.

ИСТОЧНИК KP.RU