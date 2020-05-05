5 Май 2020 2020-05-05T11:25:34+03:00

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В России от коронавируса умерли 95 человек за сутки, такие данные приводит 5 мая оперштаб. Это самая большая цифра по умершим за время пандемии. В понедельник, 4 мая, сообщали о 76 смертях от коронавируса.

Всего от инфицирования скончались 1451 пациент.

При этом, снижается общее число зараженных. За сутки диагноз подтвердили у 10 102 человек. Всего в России число зараженных превысило 150 тысяч.

В мире коронавирусом заражены больше 3,5 миллионов человек по данным ученых университета Хопкинса. Открытие французских врачей может изменить представление о распространении вируса в Европе и мире. Считается, что вспышка произошла в Китае, а оттуда болезнь перешла в Азию, затем Европу и США.

Но во Франции нашли "нулевого пациента". У мужчины еще в середине декабря было гриппоподобное заболевание. Медики проверили еще раз его анализы на коронавирус, результат был положительным. При этом, больной вообще не покидал в то время страну.

ИСТОЧНИК KP.RU