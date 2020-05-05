Производство защитных костюмов для российских врачей выросло в два раза

5 Май 2020 2020-05-05T11:43:42+03:00

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Объемы производства защитных костюмов для медицинских работников во время пандемии коронавирусной инфекции выросли в два раза. В настоящее время за один день специалисты делают 110 тысяч костюмов, а к середине этого месяца объем производства средств защиты достигнет 150 тысяч штук в сутки. Об этом 5 мая рассказал глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

- В конце апреля объем производства составлял примерно 57,2 тысячи костюмов в день, на сегодняшний день этот показатель достиг 110 тысяч. То есть производство нарастили в два раза. К середине мая ожидаем выход на 150 тысяч костюмов для медиков в день, - отметил министр.

За сутки на территории страны врачи используют от 200 до 300 тысяч защитных костюмов, поэтому ритмичность и эффективность поставок крайне важна для избежания перебоев.

Денис Мантуров подчеркнул, что России продолжит наращивать производства средств индивидуальной защиты, сохранив контракты по их поставкам из Китая.

- Завезено уже почти два миллиона штук только по линии Минпромторга и плюс еще другими коммерческими структурами – около 1,6 миллиона. И мы сохраняем этот объем на май месяц, чтобы обеспечить ритмичность, - заявил глава ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU