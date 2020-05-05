Принц Уильям позволил самолетам скорой помощи заправляться в Кенсингтонском дворце

5 Май 2020 2020-05-05T12:21:54+03:00

Это позволит сэкономить время для полета на заправочную станцию в Уотфорде

Изменить размер текста: A A

Принц Уильям разрешил самолетам скорой медицинской помощи Великобритании пользоваться посадочной площадкой у Кенсингтонского дворца. Это позволит спецтранспоту сэкономить время на перелет в Уотфорд, где традиционно проводится обслуживание воздушного флота и его дозаправка.

Такое решение внук Елизаветы II принял на фоне пандемии коронавируса. Сейчас ценна каждая минута, экипажи самолетов помогают людям, заразившимся COVID-19, доставляют их в больницы.

Решение герцога Кембриджского позволит сохранить больше жизней, пишет сайт argumenti.ru.

В настоящий момент герцог с семьей покинул Кенсингтонский дворец. Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми находятся в Норфолке, где соблюдают режим самоизоляции.

Недавно пара отметила девятую годовщину со дня свадьбы. Между тем внук королевы Елизаветы годами отказывался вести под венец свою избранницу, несмотря на оказываемое на него в семье серьезное давление, пишет Пятый канал.

По последним данным в Великобритании выявлено более 190 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От новой болезни скончалось более 28 тысяч человек.

Ранее королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к подданным. За время ее правления подобных фактов случалось не так много. Елизавета II ежегодно поздравляет своих подданных с Рождеством и Новым годом, однако, в последний раз она обращалась к нации в 2002 году, после смерти королевы-матери. А впервые она обратилась к британцам во время Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU