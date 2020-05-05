Жителей разных стран мира пригласили поучаствовать в акции «День Победы на разных языках»

5 Май 2020 2020-05-05T12:07:12+03:00

Участники акции могут самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить его в сеть и принять участие в конкурсе Фото: Олег ЗОЛОТО

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В связи с непростой эпидемиологической ситуацией отпраздновать День Победы, проводимый в ознаменование победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в традиционном формате не представляется возможным. В России нашли способ почтить память героев и решили исполнить гимн 9 мая – песню «День Победы» в онлайн-формате.

Проект «День Победы на разных языках» реализуется силами оргкомитета партии «Единая Россия» «Наша Победа». в день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, во всех регионах нашей страны и за рубежом люди будут исполнять легендарную песню «День Победы» на родных для себя языках. С 8 мая для всех желающих на сайте pobeda-2020.ru будет доступна интерактивная панель с караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира.

Участники акции могут самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить его в сеть и принять участие в конкурсе. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным каналам телевидения.

Исполнить песню на разных языках готовы жители 27 стран мира, среди которых Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания и многие другие.

Принять участие в акции в память о солдатах Великой Отечественной войны призвали многие российские знаменитости.

- Победа ковалась людьми всех стран, всех национальностей. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы спели замечательную песню Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова «День Победы» на всех родных языках. Заходите на наш сайт pobeda-2020.ru, - рассказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Советская и российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина отметила, что День Победы - самый главный праздник нашей страны, которые объединяет миллионы семей.

- Я приглашаю всех 9 мая стать участниками самого большого в мире интернационального хора. Включайте плеер, выбирайте свой родной язык, приглашайте родных и близких, друзей. Споём вместе всенародно любимую песню! Я исполню ее на русском языке, - сообщила актриса в своем Instagram.

Российский шоумен и комедийный актёр Михаил Галустян на своей странице в Instagram выразил сожаления о том, что в этом году россияне не смогут встретить праздник на улицах и площадях, собравшись с родными и близкими, поэтому исполнение «Дня Победы» в интерактивном режиме приобретает еще большую актуальность.

- 75 лет назад наши деды и прадеды объединились перед общим врагом, дали отпор захватчикам. Даже оставаясь дома мы можем почтить память наших героем!, - заявил Михаил Галустян.

Спеть песню на сайте pobeda-2020.ru можно одному или всей семьей, под минус или живой аккомпанемент, в повседневной одежде или национальных костюмах. Чем креативнее и музыкальнее будет видео, тем больше шансов стать победителями.

ИСТОЧНИК KP.RU