2020-05-05T12:45:57+03:00
В мире

В Киеве отказались от массовых мероприятий в День Победы из-за коронавируса и предложили позвонить ветеранам

Мэр Киева пообещал, что "формат празднования будет другим"
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Киеве отменили массовые торжества по случаю 75-летия ПобедыВ Киеве отменили массовые торжества по случаю 75-летия ПобедыФото: REUTERS
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В столице Украины из-за коронавируса отказались от массовых торжеств по случаю Дня Победы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 4 мая.

Формат празднования он предложил изменить, поскольку проводить парад опасно из-за возможности распространения болезни. Виталий Кличко считает, что в этот день можно поздравить ветеранов по телефону и поделиться историями о героях из своих семей в соцсетях.

- В праздничные дни в столице усиленную службу будет нести полиция и "Муниципальная варта",- сказал мэр Киева, его заявление размещено в соцсетях.

За сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 48 человек.

В России Парад Победы тоже не состоится 9 мая, торжества перенесли на другую дату. Но в праздничный день над городами пролетят военные самолеты, а в городах-героях прозвучат артиллерийские залпы. Президент Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Киеве отказались от массовых мероприятий в День Победы из-за коронавируса и предложили позвонить ветеранам
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