Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России

5 Май 2020 2020-05-05T12:44:35+03:00

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Смертность от коронавируса на территории России относительно низкая из-за ранней диагностики заболевания. Об этом 5 мая сообщил директор Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

По его словам, на легкие клинические формы и бессимптомное течение приходится в целом 70-80 процентов случаев заболевания по стране.

- Своевременно выявлять коронавирус помогают высокоэффективные тест-системы. Пациентов с легкой формой болезни сразу же изолируют, что существенно снижает уровень циркуляции вируса среди населения и отдельных групп риска, - отметил специалист, подчеркнув, что ранняя диагностика дает возможность контролировать течение инфекции, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень смертности в России.

Он также рассказал, что страна находится на втором месте в мире по общему числу тестирований на коронавирус: с начала пандемии медики провели более 4 миллионов 460 тысяч исследований, в том числе более 157 тысяч за минувшие сутки.

На первое место по числу смертей от коронавирусной инфекции в Европе вышла Великобритания, в которой врачи зарегистрировали уже 32 тысячи летальных исхода.

За один день в России от заболевания и осложнений после него погибли 95 пациентов с подтвержденным диагнозом, а общее количество смертельных исходов достигло отметки в 1451 человек. При этом среди новых зараженных, выявленных за последние сутки, куда больше детей, чем пациентов пожилого возраста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU