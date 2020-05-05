В Германии объявили в международный розыск российского хакера
Дмитрия Бадина подозревают в участии в кибератаке на сети Бундестага в 2015 году
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В Германии выдали ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина. По версии немцев, он участвовал в кибернатаке на Бундестаг в 2015 году.
Газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники уточняет, что Бадин является участником хакерской группы Fancy Bear, которая якобы действует в интересах ГРУ. Операцией по атаке на немецкий парламент он, по версии федеральной полиции, руководил.
Россиянина обвиняют в осуществлении тайной разведывательной деятельности" и "незаконном выведывании компьютерных данных".
ИСТОЧНИК KP.RU