2020-05-05T13:04:46+03:00
Общество

Лукашенко пригласил глав государств приехать на парад Победы в Минске

Кто именно получил приглашение на мероприятие, пока что не уточняется
Ксения АНУФРИЕВА
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Лукашенко пригласил глав государств приехать на парад Победы в МинскеЛукашенко пригласил глав государств приехать на парад Победы в МинскеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко пригласил президентов стран бывшего СССР на празднование Дня Победы и парад в Минске 9 мая. Об этом сообщает белорусское издание БелТА.

- Собраться именно в Минске было бы правильно. Это территория, которая была стерта с лица земли во время войны, которая первая приняла на себя удар врага. Это самая пострадавшая республика - живой памятник той войне, - сказал президент Беларуси, не уточняя, кто именно получил приглашение на мероприятие.

Отмечается также, что Александр Лукашенко проведет сегодня, 5 мая, телефонную беседу с российским лидеров Владимиром Путиным. По его словам, в центре внимания будут темы, представляющие взаимный интерес.

Ранее глава Республики Беларусь заявил о невозможности отменить Парад Победы в своей стране 9 мая. Местные жители потребовали провести мероприятия, несмотря на эпидемиологическую обстановку из-за распространения коронавирусной инфекции. Президент республики убежден, что массовые мероприятия и военный парад не ухудшат ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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