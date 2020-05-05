В Совфеде назвали статьи New York Times о "режиме" антироссийским шабашем

5 Май 2020 2020-05-05T13:30:19+03:00

В Совфеде считают, что такие материалы спонсируют американские власти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Совфеде назвали статьи газеты New York Times, за которые журналисты получили Пулитцеровскую премию, антироссийским шабашем.

Престижную награду американские газетчики заслужили за серию публикаций о "российском хищническом режиме", такую формулировку выбрали для описания работы американцев оргкомитет премии. Речь идет о восьми статьях, в которых речь идет о действиях России в Сирии, о "секретном российском подразделении".

- Порадуемся за американских журналистов. Если бы не Путин и не Россия, где бы они черпали вдохновение для своих публикаций? - сказал с иронией РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

По его мнению, это пример цифровой войны, и подобные публикации спонсируются "американскими налогоплательщиками.

- Американские власти в широком смысле, включая демократов, щедро финансируют этот антироссийский шабаш,- сказал Морозов.

В российском посольстве тоже осудили статью и то, что такие материалы, в достоверности которых в России сомневаются, получают высокие награды.

ИСТОЧНИК KP.RU