Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 впервые с 15 апреля
Июньские фьючерсы достигли стоимости 30,19 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррельФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Впервые с 15 апреля цена на нефть марки Brent превысила отметку в $30 за баррель.
Рост стоимости ускорился североморской нефтяной смеси ускорился вечером во вторник и достиг $30,20 за баррель к 17:30 мск, свидетельствуют данные торгов.
Июньские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 17,31% и достигли стоимости 23,92 доллара за баррель.
ИСТОЧНИК KP.RU