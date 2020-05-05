2020-05-05T17:35:59+03:00
Экономика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 впервые с 15 апреля

Июньские фьючерсы достигли стоимости 30,19 доллара за баррель
Ася КУЗНЕЦОВА
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррельЦена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррельФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Впервые с 15 апреля цена на нефть марки Brent превысила отметку в $30 за баррель.

Рост стоимости ускорился североморской нефтяной смеси ускорился вечером во вторник и достиг $30,20 за баррель к 17:30 мск, свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 17,31% и достигли стоимости 23,92 доллара за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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