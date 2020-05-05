2020-05-05T17:56:42+03:00
Общество

Российским регионам разрешили отменять электрички

Это связано с серьезным сокращением пассажиропотока
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Из-за эпидемии коронавируса на железнодорожном транспорте существенно сократился пассажиропоток. В связи с этим ФАС (Федеральная антимонопольная служба) разрешила регионам либо сокращать число электричек, либо пересматривать тарифы перевозок, говорится в сообщении ФАС.

Перевозками пассажиров занимаются пригородные пассажирские компании (ППК). Они же рассчитывают экономически обоснованный тариф. А стоимость проезда, то есть фактический тариф устанавливают сами регионы. Субъекты должны возмещать разницу между тарифом, который рассчитывает ППК и фактической стоимостью проезда, которая, как правило, оказывается ниже.

С конца марта пассажиропоток сократился на 50%. Только в Москве перевозки в электричках упали на 69%. В связи с этим регионам разрешили самим выбирать, как сделать лучше: отменять электрички или доплачивать операторам. При этом стоимость проезда для пассажиров никак не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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