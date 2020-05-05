Минпромторг: Россия справилась с увеличенными объёмами производства масок

5 Май 2020 2020-05-05T19:22:22+03:00

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Предприятия в России справились с задачей увеличения производства медицинских масок, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он также отметил, что теперь основные усилия будут направлены на производство костюмов для инфекционистов.

- Я считаю, что мы с масками принципиально справились за последние два месяца. Сегодня важны костюмы для инфекционистов... Поэтому наша задача - продолжить наращивать объёмы производства и материалов, и тканей для производства средств индивидуальной защиты, - отметил глава Минпромторга.

В Минпромторге уточнили, что в апреле российская промышленность произвела порядка 138,5 миллиона различных видов масок. Большинство из них производят в Ивановской, Нижегородской и Смоленской областях. Ещё 105 миллионов масок поставили из Китая.

Мантуров также сообщил, что в России производят более восьми миллионов масок в сутки и три миллиона медицинских масок ежесуточно. К концу мая также начнётся производство масок в Брянске. Это позволит увеличить выпуск ещё на два миллиона масок в сутки.

Производство защитных костюмов уже увеличили до 110 тысяч костюмов в сутки, а к концу мая планируют расширить до 150 тысяч, также рассказал Мантуров.

ИСТОЧНИК KP.RU