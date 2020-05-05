2020-05-05T18:42:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин и Лукашенко обменялись данными о мерах против коронавируса в странах

Президент Беларуси также рассказал о планах на парад Победы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президенты России и Беларуси провели телефонные переговоры. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезиденты России и Беларуси провели телефонные переговоры. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили меры, предпринятые в обеих странах для борьбы с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Кроме того, Александр Лукашенко рассказал президенту Путину о планируемом в Беларуси параде Победы.

- Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом. Главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией, - сказано в сообщении пресс-службы на сайте президента Беларуси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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