Путин и Лукашенко обменялись данными о мерах против коронавируса в странах

5 Май 2020 2020-05-05T18:42:41+03:00

Президент Беларуси также рассказал о планах на парад Победы

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Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили меры, предпринятые в обеих странах для борьбы с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Кроме того, Александр Лукашенко рассказал президенту Путину о планируемом в Беларуси параде Победы.

- Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом. Главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией, - сказано в сообщении пресс-службы на сайте президента Беларуси.

ИСТОЧНИК KP.RU