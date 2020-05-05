2020-05-05T20:33:39+03:00
Общество

Стала известна цена на маски и перчатки в московском метро

Средства индивидуальной защиты будут продавать в вендинговых аппаратах
Ася КУЗНЕЦОВА
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Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метроМосковские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В департаменте транспорта Москвы сообщили о цене на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах при входе на станции метро.

В сообщении пресс-службы департамента сказано, что одна маска будет стоить 30 рублей, пара перчаток - 20 рублей, а комплект из маски и перчаток - 50 рублей.

Также отмечается, что 5 мая маски поставят для продажи на 15 станциях метро. Затем они начнут продаваться на всех станциях метрополитена.

- Мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в вендинговые аппараты, - сказано в сообщении дептранса.

Отмечается, что средства индивидуальной защиты в первую очередь начнут продаваться на станциях Борисово, Домодедовская, Застава, Коньково, Крестьянская, Марксистская, Маяковская, Первомайская, Пятницкое шоссе, Римская, Свиблово, Строгино, Сухаревская, Трубная, Тургеневская и Ясенево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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