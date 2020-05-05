Стала известна цена на маски и перчатки в московском метро
В департаменте транспорта Москвы сообщили о цене на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах при входе на станции метро.
В сообщении пресс-службы департамента сказано, что одна маска будет стоить 30 рублей, пара перчаток - 20 рублей, а комплект из маски и перчаток - 50 рублей.
Также отмечается, что 5 мая маски поставят для продажи на 15 станциях метро. Затем они начнут продаваться на всех станциях метрополитена.
- Мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в вендинговые аппараты, - сказано в сообщении дептранса.
Отмечается, что средства индивидуальной защиты в первую очередь начнут продаваться на станциях Борисово, Домодедовская, Застава, Коньково, Крестьянская, Марксистская, Маяковская, Первомайская, Пятницкое шоссе, Римская, Свиблово, Строгино, Сухаревская, Трубная, Тургеневская и Ясенево.
ИСТОЧНИК KP.RU