МИД Чехии предложил России обсудить отношения
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек предложил российскому МИД обсудить кризис в отношениях двух стран, обострившийся на фоне демонтажа монумента маршалу Коневу и установки памятника власовцам.
Томаш Петржичек попросил у парламента Чехии "простора дипломатии".
Предложение чешского МИДа уже передали российской дипмиссии и направили в российский МИД.
Кроме того, президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника маршалу Коневу глупостью муниципальных политиков.
Земан также отметил, что полицейскую охрану им выделили исключительно для этой цели и по их просьбе.
ИСТОЧНИК KP.RU