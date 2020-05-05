МИД Чехии предложил России обсудить отношения

5 Май 2020 2020-05-05T20:47:40+03:00

Министр иностранных дел хочет прояснить вопрос сноса памятника Коневу и установки памятника власовцам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел хочет прояснить вопрос сноса памятника Коневу и установки памятника власовцам

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек предложил российскому МИД обсудить кризис в отношениях двух стран, обострившийся на фоне демонтажа монумента маршалу Коневу и установки памятника власовцам.

Томаш Петржичек попросил у парламента Чехии "простора дипломатии".

Предложение чешского МИДа уже передали российской дипмиссии и направили в российский МИД.

Кроме того, президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника маршалу Коневу глупостью муниципальных политиков.

Земан также отметил, что полицейскую охрану им выделили исключительно для этой цели и по их просьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU