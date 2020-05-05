2020-05-05T21:29:48+03:00
В мире

Президент Чехии назвал снос памятника Коневу глупостью коммунальных политиков

Милош Земан при этом считает возбуждение уголовного дела СК РФ чрезмерно острой реакцией
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Чехии заявил, что муниципальные политики снятием памятника маршалу пытались привлечь к себе внимание общественностиПрезидент Чехии заявил, что муниципальные политики снятием памятника маршалу пытались привлечь к себе внимание общественностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Демонтаж памятника маршаллу Советского Союза Ивану Коневу, который провели власти района Прага-6, было глупостью муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио.

- Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики, - отметил Земан.

Президент Чехии также считает, что местные власти пытались таким образом получить внимание общественности, не имея других способов. Он рассказал, что полицейскую охрану им выделили по их же просьбе и также только ради внимания.

Однако, считает Милош, заводить уголовное дело в СК России из-за демонтажа памятника было слишком острой реакцией на глупость муниципальных властей.

Напомним, 3 апреля власти района Прага-6 снесли памятник советскому маршалу Коневу. Староста района Ондржей Коларж говорил, что памятник перенесут в музей памяти ХХ века, который только создают власти.

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару с просьбой о передаче российской стороне в самые кратчайшие сроки снесенного в Праге с постамента.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России.

В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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