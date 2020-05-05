Президент Чехии назвал снос памятника Коневу глупостью коммунальных политиков
Демонтаж памятника маршаллу Советского Союза Ивану Коневу, который провели власти района Прага-6, было глупостью муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио.
- Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики, - отметил Земан.
Президент Чехии также считает, что местные власти пытались таким образом получить внимание общественности, не имея других способов. Он рассказал, что полицейскую охрану им выделили по их же просьбе и также только ради внимания.
Однако, считает Милош, заводить уголовное дело в СК России из-за демонтажа памятника было слишком острой реакцией на глупость муниципальных властей.
Напомним, 3 апреля власти района Прага-6 снесли памятник советскому маршалу Коневу. Староста района Ондржей Коларж говорил, что памятник перенесут в музей памяти ХХ века, который только создают власти.
Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару с просьбой о передаче российской стороне в самые кратчайшие сроки снесенного в Праге с постамента.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России.
В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.
ИСТОЧНИК KP.RU