Пентагон: США не знают, где именно в Ухане появился коронавирус

5 Май 2020 2020-05-05T22:24:05+03:00

Власти США не знают, где именно появился коронавирус, сообщили в Пентагоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В США пока не выяснили, где именно возник коронавирус в китайском городе Ухань, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, президент Дональд Трамп заявил, что США через некоторое время сообщат о происхождении коронавируса. Он уточнил, что в скором времени США опубликуют подробный отчёт. При этом он отметил, что ещё не обсуждал тему источника происхождения коронавируса с главой Китая Си Цзиньпином.

ИСТОЧНИК KP.RU