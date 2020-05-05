2020-05-05T22:24:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Пентагон: США не знают, где именно в Ухане появился коронавирус

Ранее Трамп анонсировал заявление о происхождении вируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Власти США не знают, где именно появился коронавирус, сообщили в ПентагонеВласти США не знают, где именно появился коронавирус, сообщили в ПентагонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США пока не выяснили, где именно возник коронавирус в китайском городе Ухань, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, президент Дональд Трамп заявил, что США через некоторое время сообщат о происхождении коронавируса. Он уточнил, что в скором времени США опубликуют подробный отчёт. При этом он отметил, что ещё не обсуждал тему источника происхождения коронавируса с главой Китая Си Цзиньпином.

ИСТОЧНИК KP.RU

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