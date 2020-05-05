Пентагон: США не знают, где именно в Ухане появился коронавирус
Ранее Трамп анонсировал заявление о происхождении вируса
Власти США не знают, где именно появился коронавирус, сообщили в ПентагонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США пока не выяснили, где именно возник коронавирус в китайском городе Ухань, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
Ранее, как сообщал сайт kp.ru, президент Дональд Трамп заявил, что США через некоторое время сообщат о происхождении коронавируса. Он уточнил, что в скором времени США опубликуют подробный отчёт. При этом он отметил, что ещё не обсуждал тему источника происхождения коронавируса с главой Китая Си Цзиньпином.
ИСТОЧНИК KP.RU