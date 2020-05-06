Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 мая 2020 года возросло до 866 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 мая 2020 года возросло до 866 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 50 пациентов столичных больниц.
Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 80115 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 5714 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 7870 пациентов, за сутки – 297.
В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 43% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65, 11% – от 66 до 79 лет, 6,7% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 4,3% – дети и подростки до 18 лет.
Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 11 мая включительно.
Напомним, как писал сайт kp.ru, временные стационары для больных коронавирусом разместят в 75-м павильоне ВДНХ и в павильоне парка «Сокольники».
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»