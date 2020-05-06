6 Май 2020 2020-05-05T22:33:36+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 6 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 6 мая 2020 года составило 7870 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 297 благополучно излечившихся пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 80115 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 5714 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем почти половина из них (43%) – люди моложе 45 лет.

Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что еще 35% новых инфицированных – это пациенты в возрасте от 46 до 65, 11% – от 66 до 79 лет, 6,7% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 4,3% – дети и подростки до 18 лет.

Напомним, ранее сайт kp.ru с помощью ведущих ученых ответил на самые распространенные вопросы россиян: можно ли переболеть коронавирусом дважды, передается ли он через воду и как понять, что переносишь инфекцию бессимптомно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU